Mafia de retour ? Le compte officiel fait son retour après 2 ans

Avec le Summer Game Fest qui a début il y a quelques jours avec l’Inside Xbox consacré aux jeux Xbox Series X, les annonces risquent de s’enchaîner dans les prochains mois. Et si, parmi tous ces projets, un nouveau Mafia était en préparation ? Un nouvel indice apporte de quoi se poser la question.

La famille

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

Ce qui nous met la puce à l’oreille, c’est un récent tweet posté par le compte officiel de la licence Mafia. Un simple « Family » qui permet de susciter suffisamment d’intérêt pour espérer un nouveau jeu. Il faut dire que le compte Twitter n’avait rien posté depuis quasiment deux ans, lors de la disponibilité du très moyen Mafia 3 dans le PlayStation Plus. Un procédé qui rappelle celui de Crysis il y a quelques semaines, qui avait tout d’abord effectué un retour sur le réseau social avant d’annoncer un remaster du premier opus.

Si l’on peut être assez confiant sur une annonce dans les prochains jours, reste à savoir ce qui nous attend. Rappelons qu’il y a quelques semaines, Mafia II: Definitive Edition et Mafia III: Definitive Edition avaient tous les deux été listés par des organismes de classification. De plus, on sait depuis février que Hangar 13, studio derrière Mafia 3, devait présenter son jeu dans les mois à venir. Et vous savez quoi ? On est justement « dans les mois à venir ».

Il y a donc de grandes chances pour que la série Mafia fasse son retour et que cela se concrétise dans les prochains jours. S’il s’agit d’un nouvel épisode, cela pourrait être officialisé ce mardi à 18 heures puisque l’on attend une annonce majeure au Summer Game Fest. S’il s’agit simplement des éditions remasterisées, difficile d’imaginer que cela occupe un créneau aussi attendu, mais cela ne devrait pas tarder dans tous les cas.