Mafia II: Definitive Edition listé, SNK Gals’ Fighters sur Switch aussi

Les organismes de classification sont souvent incroyables pour nous donner des informations en avance. Cela arrive souvent que le PEGI, l’USK ou l’ESRB nous divulguent de futurs titres, plus souvent des portages. Cette fois-ci, c’est du côté du comité de classification coréen que l’on aperçoit deux titres : Mafia II: Definitive Edition et SNK Gals ‘Fighters.

Des annonces imminentes ?

Le premier, Mafia II: Definitive Edition, a été aperçu sur le système de classification sans aucune mention des consoles. Cependant, le jeu n’a pas encore été annoncé, bien que plusieurs rumeurs faisaient déjà mention d’un remaster. Il s’agira probablement d’une édition améliorée du jeu sorti au début des années 2010 avec une mise à jour graphique pour les plateformes modernes.

Quant au second, SNK Gals ‘Fighters, il s’agit d’un jeu de combat 2D sorti en 2000 et qui était lancé pour la première fois sur Neo Geo Pocket Color. Il faut savoir que la version Switch de Samurai Shodown comprenait le jeu Samurai Shodown 2, paru sur Neo Geo Pocket. Il est donc possible que cela soit lié à l’arrivée de Samurai Shodown NeoGeo qui doit se faire dans les prochains jours et qui pourraient comprendre le jeu en bonus.

Dans les deux cas, on attendra plus de détails de la part des développeurs. Cela ne devrait cependant pas trop tarder. On rappellera que des rumeurs circulaient déjà quant à l’arrivée d’un Mafia II: Definitive Edition en attendant un hypothétique Mafia IV chez Hangar 13.