MADiSON : Le jeu d’horreur psychologique sortira le 24 juin sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S

Officialisé l’été dernier, MADiSON, le jeu d’horreur psychologique de BLOODIOUS GAMES, a connu quelques mésaventures en toute fin de développement. Prévue initialement pour sortir en début d’année sur PC dans un premier temps, la production a finalement été repoussée à une date indéterminée suite à un différend juridique concernant le nom du studio argentin qui s’appelait autrefois Nosebleed Games.

Bonne nouvelle, le problème semble définitivement réglé puisque la société sud-américaine a diffusé hier un nouveau trailer annonçant que le titre sera disponible le 24 juin prochain sur PC, via Steam et GOG, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Quant à la version Nintendo Switch, son lancement est programmé « un peu plus tard » durant l’été.

Une édition physique exclusive aux consoles PlayStation

En plus de partager cette information, les développeurs ont profité de l’occasion pour dévoiler l’existence d’une édition physique uniquement sur les plateformes PlayStation. Intitulée « Possessed Edition » et publiée par Perp Games, elle inclura notamment le jeu ainsi qu’un accès à divers bonus à télécharger dont des skins cosmétiques pour l’appareil photo, cinq cartes de rituels, des cassettes de prêtres, la musique « Blue Knees Song » et des fonds d’écran officiels.

Pour rappel, MADiSON est une expérience décrite comme « extrêmement effrayante » et « révolutionnaire » par le PDG de Perp Games, Rob Edwards, au point qu’il estime qu’elle portera « l’horreur psychologique à un tout autre niveau. »

Promettant de proposer un gameplay « troublant » et un récit à la fois « perturbant et fascinant », les joueurs et les joueuses y suivront l’histoire de Luca, un personnage se réveillant dans une pièce sombre avec les mains couvertes de sang, forcé de poursuivre un rituel sanglant commencé il y a des décennies au nom d’un démon nommé MADiSON.