Madison VR: Le jeu d’horreur en VR illustre son amélioration graphique en vidéo

L’horreur n’en sera que plus belle

Cette nouvelle bande-annonce est là pour montrer notamment les améliorations graphiques dont bénéficiera le soft. Et il faut le dire, la résolution sera beaucoup plus élevée, et le détail au niveau des textures sera bien plus qualitatif, pour un niveau d’immersion bien plus acceptable. Concernant le jeu, Madison VR vous fera incarner Luca, un personnage se réveillant dans une pièce sombre, les mains couvertes de sang.

Notre héros, dénué d’arme mais doté d’un appareil photo, devra résoudre notamment des énigmes avec ce dernier, tout en faisant attention à ne pas se faire prendre par les différentes apparitions fantomatiques. Les jumpscares et l’ambiance horrifique seront au rendez-vous, et force est de constater que cette amélioration graphique sera bénéfique pour le titre.

Madison VR sortira sur le PSVR 2 et SteamVR pour la période d’Halloween, sans plus de précisions.