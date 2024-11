Ne comptez pas trop sur un remaster de la première trilogie Dragon Age, BioWare pense que cela serait trop difficile

Pour bien préparer la sortie de Dragon Age: The Veilguard, Electronic Arts aurait très bien pu effectuer la même stratégie qu’à peu près tous les éditeurs préparant le retour d’une licence, à savoir sortir d’abord des remasters des premiers jeux avant de publier le nouvel épisode. Et avec la trilogie Mass Effect (l’autre licence forte de BioWare) qui a eu droit à sa Legendary Edition, voir débarquer une trilogie Dragon Age remasterisée comprenant Origins, le deuxième épisode et Inquisition aurait été logique. La tâche est cependant plus compliquée qu’elle n’en a l’air et le directeur créatif de The Veilguard, John Epler, a expliqué pourquoi dans une interview chez Rolling Stone.