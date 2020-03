Lords of the Fallen 2 est désormais prévu sur PS5 et Xbox Series X

Annoncé en 2014 avant de subir de nombreux rebondissements dans son développement, Lords of the Fallen 2 donne enfin des nouvelles rassurantes puisqu’il devrait sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X.

Rendez-vous dans « les prochaines années »

En plus d’annoncer Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Marek Tymiński, le PDG de CI Games, a également profité de l’entretien avec strefainwestorow.pl pour donner quelques informations sur la suite de l’action-RPG.

Selon lui, « le travail sur Lords of the Fallen 2 avance. Des développeurs internationaux expérimentés ont été nommés directeurs de projet et de création. Nous avons développé une vision modernisée du jeu, basée sur ce qui a déjà été fait auparavant. Nous recrutons actuellement dans trois lieux à la fois, notamment à Varsovie. Nous avons décidé de créer notre propre équipe en ne donnant aux sous-traitants que des parties du développement. »

Il ajoute également que « Lords of the Fallen 2 sera conçu selon un modèle de production similaire à celui de Sniper Ghost Warrior Contracts. Le titre est prévu principalement pour la nouvelle génération de consoles et le PC. Actuellement, l’équipe se compose de 49 personnes, dont 9 entièrement consacrés à l’assurance qualité. Le rythme du développement augmentera au cours des prochaines années. »

Lords of the Fallen 2 sortira à une date inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X.