CI Games, l’éditeur derrière Lords of the Fallen, va licencier 10% de ses employés

Le groupe qui ne vit pas si bien

Personne n’est épargné par l’état horrible dans lequel se trouve l’industrie aujourd’hui, pas même un CI Games que l’on pensait plutôt en forme après Lords of the Fallen. GamesIndustry.biz nous informe que l’éditeur a licencié 10% de ses employés afin de « préserver sa stabilité », mettant ainsi à la porte la majorité de l’équipe marketing.

Et pas seulement, puisque le site indique que les studios Hexworks et Underdog (Sniper Ghost Warrior) seraient aussi touchés par cette mesure, même si l’on ignore à quelle hauteur. Une situation qui est évidemment triste pour les personnes mises sur le carreau, surtout après ce que l’on pensait être un succès comme Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.