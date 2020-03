CI Games confirme le développement de Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Quelques mois seulement après sa sortie, le spin-off de la licence Sniper Ghost Warrior va avoir droit à une suite puisque Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est en développement.

Une sortie pour 2020 ?

L’information a été confirmée par Marek Tymiński, PDG de CI Games, lors d’une interview pour le site internet polonais Strefa Inwestorów : « Le développement de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bat son plein. Il est trop tôt pour donner la date de sortie, mais je n’exclus pas qu’elle aura lieu cette année. Le jeu sera sur consoles et sur PC. Son budget de production est inférieur à celui de l’épisode précédent. »

Si cela peut sembler osé de commercialiser une suite aussi tôt, le patron du studio se justifie de la manière suivante : « Nous préparons une nouvelle fonctionnalité majeure qui devrait encourager l’achat auprès des fans de la série et des nouveaux joueurs. Nous introduirons également de nombreuses autres améliorations par rapport au dernier jeu. Ce sera une toute nouvelle histoire se déroulant dans une autre région du monde. »

Marek Tymiński a également profité de l’occasion pour faire un bilan de Sniper Ghost Warrior Contracts. Il explique que le titre s’est très bien vendu au format physique aux Etats-Unis et en Allemagne puisque les prix affichés aujourd’hui sont les mêmes qu’au lancement. Concernant la version dématérialisée, elle a également connu un grand succès, notamment sur Steam.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sera disponible sur PC et consoles à une date inconnue. Si le jeu venait à sortir cette année, il n’est pas impossible qu’il soit cross-gen et donc publié à la fois sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X.