The Lord of the Rings: Return to Moria s'annonce pour 2023

The Lord of the Rings: Return to Moria est venu nous surprendre en ouverture de l’Epic Games Store Summer Showcase. Il s’agit d’une occasion pour les nains de reprendre leur fameuse ville souterraine l’année prochaine, une fois que vous en aurez fini avec les aventures de Gollum. et en attendant des nouvelles du jeu mobile d’EA consacré à la licence.

The Lord of the Rings: Return to Moria = Deep Rock Tolkienic ?

On retourne donc en Terre du Milieu mais à l’époque du Quatrième Âge, c’est à dire l’ère qui débute par la défaite de Sauron et la destruction de son anneau. The Lord of the Rings: Return to Moria est un jeu de survie avec du craft, jouable en solo ou en coopération jusqu’à huit. Gimli lui-même vous confie la tâche d’explorer la Moria dans l’espoir que les nains puissent de nouveaux occuper et exploiter les mines un jour.

Sur place, vous pourrez combattre les forces du mal restantes telles que les hordes d’orcs mais le danger ne se limitera pas à cela puisqu’il faudra aussi veiller à ne pas succomber à la faim et à la fatigue. Il sera donc possible de trouver des ressources et évidemment de miner pour pouvoir se construire des bases mais aussi se crafter de l’équipement (en plus de trouver des items lors de vos explorations).

Il sera possible de créer votre propre personnage et les mines seront gérées de manière procédurale malgré la présence de lieux iconiques pour qu’aucune ne ressemble à une autre. C’est en tout cas la promesse de Free Range Games qui développe le jeu après avoir fait Spelldrifter mais aussi avoir participé à la production d’Oddworld: Soulstorm et de The Callisto Protocol.

Et c’est une autre société californienne, North Beach Games, qui s’occupe d’éditer The Lord of the Rings: Return to Moria qui est prévu pour le printemps 2023 sur PC en exclusivité pour l’Epic Games Store.