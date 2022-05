EA renouvelle son partenariat avec Middle-Earth Enterprises et annonce un nouveau jeu mobile Le Seigneur des Anneaux

Electronic Arts aime la licence Le Seigneur des Anneaux, mais cela faisait un moment que l’éditeur n’avait plus travaillé avec Middle-Earth Enterprises sur un nouveau projet. Ce n’était qu’une question de temps avant que EA n’aille à nouveau draguer la société qui détient les droits de la saga de J.R.R Toklien (et qui souhaite les vendre au plus offrant), mais malheureusement pour les joueurs et joueuses consoles, le renouveau de cette collaboration ne donnera pas naissance à nouveau AAA, mais à un jeu mobile.

Le gacha Seigneur des Anneaux ?

EA a annoncé avec conclu un accord avec Middle-Earth Enterprises pour le développement d’un jeu à destination des plateformes mobiles, qui sera baptisé Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu (The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth en anglais). Le projet a été confié au studio Capital Games, qui s’est déjà occupé d’une autre grande licence de la pop culture par le passé avec Star Wars : Les Héros de la galaxie.

Comme on peut s’y attendre avec un tel nom, il s’agira d’un free-to-play qui ira titiller la collectionnite aiguë de certains fans avec des tonnes de personnages à obtenir (que ce soit ceux des films ou des romans), sous la forme d’un RPG avec des combats au tour par tour. Une première bêta fermée devrait avoir lieu cet été.