Accueil » Actualités » Lies of P : Plus de 40 minutes de gameplay à découvrir pour le Bloodborne-like

Lies of P était la vraie sensation de la dernière Gamescom, et il le doit grâce à un dernier trailer qui a mis l’eau à la bouche, ainsi qu’à des premiers retours très encourageants. Face à tout cet engouement, l’éditeur Neowiz et Round8 Studio doivent certainement se dire qu’il faut continuer à attirer tous les regards sur le jeu, et maintenant que la presse et la foule présente sur le salon allemand ont pu jouer à la démo, il était temps de montrer ce à quoi cette dernière ressemblait.

Gross démonstration de gameplay

C’est donc pas moins de 40 minutes de gameplay qui nous sont offertes ici, divisées en deux vidéos. On y voit les chapitres 2 & 3 de l’aventure, soit ce qui était proposé lors de la Gamescom, comme l’indiquait notre aperçu.

Ici, pas de cut ou presque, vous pouvez visionner la quasi intégralité de la démo façon « Director’s Cut » sans problème afin de mieux vous faire une idée du potentiel du jeu. A défaut d’avoir pu jouer à cette démo, ça sera toujours ça de pris.

Lies of P sortira dans le courant de l’année 2023. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass.