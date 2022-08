Aperçu Lies of P – Le Souls-like dans l’univers de Pinocchio nous a convaincu

Il faut bien l’avouer, Lies of P est assurément l’un des nombreux Souls-like attendu par les joueurs. Et ce n’est pas réellement anodin, dans la mesure où le titre a quand même fait son petit effet lors de la diffusion de son trailer de gameplay pendant l’Opening Night Live de la Gamescom.

Qui plus est, le soft se situe dans un univers assez sombre de Pinocchio, chose qui n’a pas encore été traitée dans tous les Souls-like actuels. Après l’avoir testé un petit moment à la Gamescom, il se pourrait bien que le titre de Neowiz puisse être une très bonne surprise.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à Lies of P durant une trentaine de minutes sur PC lors de la Gamescom. Sur les deux niveaux disponibles – New District et Venigni Factory -, nous n’avons eu le temps de tester que le New District, représentant le chapitre 2 du jeu.

Bien plus qu’un Souls classique, jusqu’à être un poil plus accessible ?

Dans cette démo, il faut savoir que sur l’usine de Venigni voire le New District, nous avons dû choisir le second chapitre, faute de temps. En sus, ladite démo nous a également proposé de choisir parmi trois styles de combat nommés « Combat Memory ». Voilà déjà un point très plaisant qui devrait permettre aux joueurs de choisir leur propre façon de jouer. Cependant démo oblige, nous ne savons pas réellement sous quelle forme cela sera proposé dans le jeu final. D’ailleurs, nous avions le choix entre un style typé ténacité, agilité et équilibré. Nous avons choisi le style agilité, avec une posture escrimeur pour un résultat bougrement dynamique et terriblement jouissif.

Une fois plongés dans le monde de Lies of P, nous sommes littéralement en terrain connu. Il y aura d’ores et déjà le « stargazer » – ou l’équivalent des lanternes dans Bloodborne -, un outil qui va vous donner la possibilité d’upgrader vos armes ou les enchanter, mais aussi stocker diverses ressources ou armes blanches. Concrètement, rien de bien nouveau sur cet aspect là, et la difficulté nous a paru semblable à tous les Souls-like existants. Ceci dit, le côté plus permissif proviendra très certainement du système de parade. En effectuant une garde parfaite ou une attaque réussie sur les ennemis, il y aura possibilité de récupérer un peu de santé et de limiter la casse sur les affrontements.

Qu’on se le dise, ce système est vraiment plaisant, et donnera une petite bille en plus pour les joueurs afin de progresser plus sereinement à travers les niveaux. Au rayon des autres mécaniques de gameplay, hormis les attaques légères et lourdes, la prothèse articulée de notre héros aura son importance. D’un grappin, en passant par le format arme à feu lançant des munitions explosives voire électriques pour étourdir les ennemis, il faut bien avouer que la variété sera au rendez-vous pour se débarrasser des nombreux automates présents sur les niveaux. Au passage, une fonctionnalité d’attaque fatale est de la partie, et ne s’active également que sur un certain angle afin de faire beaucoup de dégâts aux ennemis. On notera également une autre jauge nommée « Fable Arts », permettant aussi d’étourdir les ennemis et d’en profiter pour leur asséner des coups fatals.

En somme, Lies of P propose un système de combat relativement complet, avec quelques mécaniques de jeu intéressantes qui pourrait bien le rendre aussi amusant que touffu sur la longueur. Bien entendu, il nous reste à voir si cela autorisera vraiment le joueur à avancer plus facilement dans les nombreux chapitres ou non, le soft paraissant quand même un poil corsé avec les diverses créatures agressives voire imprévisibles à certains moments. Qui plus est, sur le niveau que nous avons pu tester, la construction du level-design nous avait l’air plutôt enthousiasmante avec beaucoup de verticalité et quelques petits passages à découvrir, afin d’y récupérer un loot intéressant. Bien entendu, et comme tout Souls se respectant, chaque retour au Stargazer vous régénérera vos potions à utiliser, mais aussi les ennemis avec.

Par ailleurs, force est de constater que l’esthétique des adversaires mécaniques à affronter nous a parue réussie, et on espère que les boss le seront tout autant tout le long du jeu. À la limite, la chose que l’on reprochera peut-être au le titre sera le manque de précision sur certaines attaques, voire des roulades qui ne veulent pas toujours se réaliser correctement face aux ennemis. Mais dans l’ensemble, le soft semble pour le moment relativement convaincant, et avec bien entendu un système de verrouillage des ennemis qui fait bien le café. Toutefois, on pourra noter l’absence remarquée d’un éditeur de personnages, à moins que cela ne soit montré qu’ultérieurement, ou que cela ne soit pas prévu. En tout cas, il s’agit d’un détail que nous n’avons pas pu demander aux développeurs, et nous verrons bien si ce côté personnalisable sera bien présent dans le jeu final.

Une direction artistique déjà saisissante

S’il y a bien un autre point important qui nous plonge directement dans son ambiance, c’est aussi dans sa patte artistique terriblement accrocheuse. En clair, esthétiquement, Lies of P nous fait littéralement penser de A à Z à un certain Bloodborne (idem côté gameplay), voire à du Assassin’s Creed: Syndicate avec notamment l’habillage industriel façon 19ème siècle. Sur cet aspect, Lies of P est assurément prometteur.

La comparaison lui sera peut-être flatteuse – ou pas du tout pour certains -, étant donné que l’orientation artistique de Lies of P fait véritablement mouche tout juste après voir lancé une nouvelle partie. Il ne reste plus qu’à en apprendre un peu plus sur le lore de cette version glauque de Pinocchio. Néanmoins, on suppose que le background ou la narration ne seront que très succincts… mais ça, nous avons vraiment l’habitude avec ce genre de jeu.

Sur le point également graphique qui plus est, la production de Neowiz sera indéniablement assez agréable pour la rétine. Dans ses différents panoramas que nous avons pu visiter en passant par le niveau de détails affiché, Lies of P nous a paru terriblement excitant visuellement parlant, tant sur les effets que sur les textures. En clair, un titre à surveiller d’extrêmement près, tant toutes les planètes sont alignées pour faire de lui un très bon Souls-like.