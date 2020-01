Quelles sont les sorties livres du mois ? (Janvier 2020)

Chaque début de mois, nous revenons sur les sorties livres à venir. Cette fois-ci, il s’agit d’un mois bien particulier puisqu’il marque le début d’une nouvelle année. Et quoi de mieux pour débuter une nouvelle année qu’un bon livre à dévorer au coin du feu, histoire de se remettre des quelques verres consommés en fin d’année dernière ? Rien ! Et en plus, vous pouvez le faire en mangeant des galettes (mais essuyez-vous les doigts hein !).

En décembre, nous avons été plus prolifiques que les derniers mois avec une moyenne de presque deux articles par semaine. Une cadence qui devrait continuer à augmenter à mesure que les semaines et les mois vont passer. Côté articles à retenir, on pourra mettre en avant nos découvertes de Générations Pokémon, JoJo’s Bizarre Adventure, The Witcher ou encore le troisième tome du très bon Baltzar. En janvier, nous reviendrons encore sur des livres sortis en 2019, mais nous traiterons également de très bon livres qui sortiront en début d’année. Ainsi, nous espérons pouvoir vous fournir à bel éventail d’avis. Mais trêves de bavardages et allons voir ce que nous réservent les 31 premiers jours de cette nouvelle année !

Côté jeux vidéo

En janvier, l’année va commencer fort. En effet, quelques très jolies sorties sont à venir du côté de plusieurs éditeurs. De Third Editions à Pix’n Love, en passant par Mana Books et Omaké Books, allons voir ce que nous réservent tous ces bons petits gens.

Third Editions

Tout d’abord, chez Third Editions, nous aurons droit à un très intéressant livre traitant de l’ascension de Sega. Comme d’habitude, ce dernier paraîtra vers la fin du mois et traitera plus particulièrement de l’arcade, véritable mine d’or dont l’éditeur a su tirer profit.

La Révolution Arcade de SEGA

Mana Books

Ensuite, Mana Books aura quatre livres pour nous. Un comics, trois mangas. Pourquoi ne retrouvons-nous pas cet éditeur dans la partie suivante alors ? Parce que le comics est une adaptation de série, les deux mangas des adaptations de jeux vidéo et le dernier parle du jeu vidéo. Et puis… on fait ce qu’on veut, nah !

Stranger Things – Six

Steins;Gate – Tome 1

Persona 5 – Tome 2

Hi Score Girl – Tome 4

Pix’n Love

En outre, Pix’n Love ne seront pas en reste. En effet, l’éditeur derrière les très bons ouvrages sur Harry Potter et La Préhistoire du Jeu Vidéo vont nous proposer un second volume à l’histoire de Rare. Rendez-vous le 17 janviers.

L’histoire de Rare – Volume 2

Omaké Books

Enfin, le 09 janvier, Omaké Books nous proposera le sixième numéro de leur magazine Retro Lazer. Un ouvrage dans lequel il sera question de la plus grande collection Game Boy au monde. Intrigués ?

Retro Lazer 6

Côté mangas

Bien entendu, le début d’année sera aussi rythmé par nombre de sorties mangas. Après tout, les éditeurs de ces BD made in Japan sont très prolifiques par chez nous et nous avons donc pas mal de petites choses à proposer. Par contre, souvenez-vous bien qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et que bien d’autres mangas sortiront tout de même ce mois !

Meian

Chez Meian, ce mois-ci, les sorties seront rythmées par les suites. En effet, sur cinq sorties à venir, quatre sont des suites de séries déjà débutées chez l’éditeur. Les deux premiers livres sortiront le 15 janvier, tandis que le reste paraîtra le 21 janvier.

Baltzar : La guerre dans le sang – Tome 4

Les 7 Ninjas d’Efu – Tome 4

Angolmois – Tome 3

Arès : Le soldat errant – Partie 3

Yureka – Partie 1

Pika

Et, avec Pika, les sorties livres et mangas ne vont pas se ralentir. En effet, dix-sept bouquins vont paraître estampillés de leur logo. Nous en avons choisis quelques-uns à vous proposer pour passer de jolies soirées au coin du feu.

Bakemonogatari – Tome 5

Full Drum – Tome 3

Les Enfants du Temps

Triage X – Tome 18

Edens Zero – Tome 7

Fûka – Tome 18

Kana

Vient le tour de Kana. Avec dix-sept livres à nous proposer, on peut dire que l’éditeur sera encore une fois bien présent dans nos rayons. Grand événement, le mois de janvier 2020 marque le retour de Shaman King, dans une toute nouvelle édition. Voici ce que nous retenons chez eux.

No Guns Life – Tome 8

Shaman King Star Edition – Tome 1

Batman Ninja – Tome 2

Fire Force – Tome 13

Memesis – Tome 4

Un Monde Formidable – Intégrale

Ototo

De son côté, Ototo sera bien présent. En effet, ce sont pas moins de onze mangas qui sortiront chez eux le 31 janviers. De quoi très bien clôturer un premier mois de l’année bien chargé. Voici notre sélection des volumes qui sortiront chez eux.

Re:Zero – Troisième arc : Truth of Zero – Tome 9

It’s My Life – Tome 5

Bungô Stray Dogs – Tome 14

Fate/Apocrypha – Tome 7

Kurokawa

Terminons notre tour des sorties livres et mangas par Kurokawa. L’éditeur a sept volumes à nous proposer ce mois-ci, dont deux nouvelles séries. Toutes les sorties auront lieu le 09 janvier, en voici une sélection.

Blue Flag – Tome 4

Imperium Circus – Tome 1

Ragnafall – Tome 1

Real Account – Tome 18

Shonan Seven – Tome 15

Bref, vous l’aurez compris, il y a encore pas mal de belles sorties livres à venir. Bien entendu, nous savons que vous lirez sans doute des livres qui n’ont pas été listées ici. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous faire part de vos lectures dans l’espace commentaires, où nous serons ravis d’échanger avec vous sur vos découvertes et séries préférées.