Criminelles Fiançailles – Avis sur le tome 2 du manga de Pika

En attendant la sortie du prochain volume, le cinquième, nous allons revenir sur le tome 2 de Criminelles Fiançailles que nous vous avons présenté en début d’année. Pour rappel, le manga édité par Pika Edition met en scène une romance particulière entre Yoshino, une jeune femme élevée dans le milieu yakuza, et Kirishima, douteux personnage membre d’un clan rival. Leur union visant à lier les deux clans.

Après plusieurs chapitres convenus mais intéressants, comme attendu cette suite va creuser un peu plus les personnages, en particulier Yoshino, et poser un peu plus l’univers du récit. Voyons rapidement ce qu’il en est.

Corps et âme

Si l’on pouvait être un peu dubitatif quant au tome 1 de Criminelles Fiançailles, un peu trop sommaire pour pleinement nous embarquer. Ce deuxième volet se montre prenant. Malgré ses a priori concernant Kirishima, qui agit ici comme un véritable stalker, Yoshino tente de faire les efforts nécessaires afin de l’apprécier, d’y déceler certains traits de caractère moins douteux. Kirishima est presque totalement dévoué à notre héroïne, cependant son comportement reste extrême, pour ne pas dire totalement dérangeant. Si le personnage est encore ambigu pour le moment, on sent qu’il est plus complexe qu’il en a l’air.

Ceci étant, Yoshino sera la mieux approfondie dans ce tome. Mais au vu du binôme formé, Kirishima devrait rapidement prendre de l’épaisseur également. Kirishima est presque totalement dévoué à Yoshino mais son comportement reste extrême, pour ne pas dire dérangeant. Si le personnage est encore trop ambigu pour le moment, on sent qu’il est plus complexe qui l’en a l’air.

Une chose est sûre, ce duo fonctionne très bien. Leur tempérament et la vision qu’ils ont de l’un et de l’autre, comme de leur relation, entrent régulièrement en conflit. Criminelles Fiançailles peut alors nous faire rire via de nombreuses situations. D’actions, comme avec de simples conversations. De surcroît, une fois qu’on a passé le dessin qui peut déconcerter au début, on saisit mieux sa pertinence. Précisément pour faire passer les scènes humoristiques.

L’Avenir de la famille

Notons aussi l’apparition d’un nouveau personnage lié au passé de Yoshino. Un passage relativement court pour le moment, mais qui laisse déjà entrevoir de futurs conflits potentiels avec Kirishima et Yoshino. En outre, le fait d’évoluer dans le milieu des yakuzas amène forcément des moments de violence. Des ponctuations bien venues et cohérentes avec l’impulsivité et les tendances psychopathe de Kirishima.

Pourtant, c’est du côté des dialogues et des informations véhiculées par leur biais que Criminelles Fiançailles risque d’apporter sa touche personnelle. En effet, l’histoire pour l’instant racontée permet de nous en apprendre un peu plus plus sur le fonctionnement des clans yakuzas. Du moins sur certains aspects moins souvent traités.

On a l’habitude d’avoir des représentations du milieu, mais le plus souvent totalement tournées autour de séquences violentes. Néanmoins, ici l’auteur préfère exposer d’autres facettes de la vie de ces clans. En l’occurrence, l’aspect mariage et les stratagèmes mis en place pour conforter des intérêts à la fois économiques et politiques.

Faut-il craquer pour le tome 2 de Criminelles Fiançailles ?

Si vous avez aimé le premier tome, vous devriez apprécier sa suite. Ce deuxième volume accélère le rythme, amène de nouvelles têtes et on saisit mieux les forces du manga. Le rythme reste relativement calme, mais la romance évolue bien, autant que Yoshino. On peut s’attendre à ce qu’elle s’impose réellement par la suite. Elle a un fort tempérament qui contrebalance avec l’air faussement apaisé de Kirishima. De quoi apporter ce qu’il faut de conflits et gags efficaces.

Le tome tient en partie grâce à la relation des deux protagonistes, toujours assez diamétralement opposés. Néanmoins, l’arrivée d’une connaissance de Yoshino ajoute un pion, en plus d’approfondir le passif de l’héroïne. On ne doute pas qu’il jouera un rôle dans les chapitres suivants, qui plus est on espère en apprendre encore sur le quotidien et certaines règles qui régissent les clans yakuzas.