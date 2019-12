Nous le savons, les livres de Third Editions ont toujours eu à cœur de retracer l’histoire d’une saga, d’une entreprise ou même d’un simple opus qui a marqué les esprits. Avec Générations Pokemon – Plus de 20 ans d’évolutions, il s’agit de s’attaquer à un mastodonte de l’histoire du RPG et de Nintendo.

Cet ouvrage est une réédition d’un livre déjà paru. Écrit par Loup Lassinat-Foubert et Alvin Haddadène, cette réédition arrive de mèche avec la sortie toute fraîche de Pokémon Épée et de Pokémon Bouclier. Compte-tenu de la longévité de la série, du nombre d’opus, de produits dérivés et autres joyeusetés, il y avait donc un travail titanesque à abattre pour rendre grâce à ce morceau d’histoire du jeu vidéo.

Fort de ses 408 pages, ce bouquin cherche à mettre en avant l’histoire de la série mais aussi de décrypter les mécaniques de gameplay des épisodes et les raisons d’un succès planétaire aussi grandiose que celui-ci. Mais ce livre rend-il justice à cette licence que tout le monde connaît ? On parle d’une réédition d’un livre de Third Editions, donc la réponse est toute trouvée. Malgré tout, allons plus en détails pour voir ce que tout cela donne.

A noter que cette réédition est un peu une version « deluxe » de l’ouvrage d’origine. Après tout, on y retrouve du contenu supplémentaire. D’ailleurs, l’équipe de Third a déjà annoncé qu’il s’agirait de la dernière version de ce bouquin. En effet, un tout nouveau « chapitre » à écrire dans l’histoire de Pokémon rejoindrait un second livre. De quoi déjà promettre de jolies choses aux lecteurs.

Une évolution non sans mal

Comme c’est souvent le cas dans ce genre de livres, il est question de couvrir l’histoire de la licence. Ainsi, nous avons droit à une rétrospective des différentes générations sorties. Sachez-le, un deuxième volume est d’ores et déjà prévu (enfin, si Pokémon continue de nous proposer de nouveaux opus) et cette réédition revient donc sur les sept premières actuellement sorties. Dès lors, nous pouvons parcourir l’histoire de l’évolution de la saga jusqu’à Soleil et Lune et non plus jusqu’à Pokémon X et Pokémon Y comme c’était le cas dans la précédente édition de Générations Pokémon.

D’ailleurs, ce retour dans le passé de la licence de Satoshi Tajiri nous promet de nombreuses anecdotes. Notamment, celles et ceux ne le sachant pas pourront apprendre que l’homme à l’origine de cette success-story a imaginé Pokémon en mêlant sa passion des insectes à l’affrontement de monstres. Rien d’étonnant quand on se souvient que Godzilla vient de l’archipel nippon.

En outre, ce livre revient aussi sur les débuts plutôt délicats de la saga. Après tout, Pokémon Vert et Pokémon Rouge ne rencontraient à l’origine pas du tout le succès escomptée. Il a fallait un peu de temps et un coup de pouce du destin pour que la série s’envole au Japon et arrive jusqu’à nos frontières. Et c’est là toute la force de l’ouvrage que nous vous présentons. Ce dernier est complet et précis, sans trop alourdir le contenu.

En effet, nous apprenons que la réussite même de la licence n’a tenu qu’à une rumeur, une sorte d’easter egg. Oui, Mew serait la petite chose qui a donné tout son élan à la série. Amusant, non ? De plus, le livre traite aussi des différentes séries accolées à la série principale, comme Pokémon Rangers, Pokémon Stadium, etc. Une présentation de chacune est disponible, un petit décryptage et le tour est joué, on en sait un peu plus sur chaque épisode, sur chaque étape de la vie de la saga.

La bible de, et sur, la licence de Game Freaks

Malgré tout, notez qu’il s’agit bien d’un ouvrage dans la lignée de ce à quoi Third Editions nous a habitués. Dès lors, Générations Pokémon ne sera pas un simple recueil d’illustrations ou d’artworks. A l’image de Qui est le Tisseur ou encore de Qui est le Chevalier Noir, le livre n’est constitué que de texte. Un bien ou un mal ? C’est un peu à l’avis de chacun.

Dans notre cas, de grosses encyclopédies dépourvues d’images n’ont rien d’effrayant. Malgré tout, il est toujours question de parler d’évolutions, d’améliorations de mécaniques et visuelles. De ce fait, quelques illustrations, ne serait-ce qu’à des fins comparatives auraient été bienvenues. Néanmoins, nous savons que l’absence de ces dernières peut être due à des questions d’ordre de droits et Third n’est donc pas en faute.

Du côté de l’écriture, cette dernière est excellente. Les pages s’enchaînent avec beaucoup de plaisir tant la plume des auteurs est soignée, posée et maîtrisée. A cela s’ajoutent pléthores de sources qui permettent de rassembler autant d’informations. Le duo à l’origine de cette œuvre peut donc être salué pour leur travail qualitatif, tant dans la recherche que dans l’écriture. Et, compte-tenu du temps que cela leur a demandé, on peut aussi les féliciter de la patience qu’ils ont montré pour parvenir à écrire et publier un tel livre.

Également, il est à noter que l’ouvrage ne s’adresse pas qu’aux fans de la licence ayant parcouru l’ensemble des titres sortis. Non, les auteurs accompagnent les joueurs/lecteurs à travers l’histoire, en donnant suffisamment d’éléments pour que chacun comprenne, pour que chacun trouve l’information et l’assimile, s’en fasse une image. Après tout, vingt années d’existence, c’est long. Et tout le monde n’était pas là pour voir les débuts de cette licence phare de Big N.

Bien entendu, le livre ne retrace pas l’entièreté de la saga puisque, comme dit plus haut, les dernières générations sorties n’ont pas droit à leur chapitre ici. Cependant, nous constatons que tout est fidèle, incroyablement bien écrit et cela n’est que de bon augure pour le second volume qui devrait arriver, un jour.

Faut-il craquer pour Générations Pokémon ?

Comme souvent (pour ne pas dire toujours) quand il s’agit de Third Editions, la réponse est oui. Déjà, on se trouve devant une réédition d’un ouvrage qui avait fait ses preuves à l’époque. Et si le livre a été réédité, c’est forcément parce qu’il a connu son « petit succès ».

En plus, Générations Pokémon est très bien écrit, par deux passionnés qui connaissent la licence sur le bout des ongles. Chacun peut y trouver son compte, vétéran de la version bleu comme néophyte arrivé récemment. Il y a toujours des éléments à découvrir, à apprendre. Pour les anciens, ce sera une piqûre de rappel, de la nostalgie, des anecdotes inconnues. Pour les nouveaux, on sera plutôt sur de la découverte, sur les premiers pas de la saga et les raisons de son succès.

En addition, cet écrit n’est pas proposé à un tarif exorbitant. Non, vous pouvez mettre la main dessus pour 29,90 €. Tout à fait abordable quand on prend conscience de la mine d’or d’informations que représente cet ouvrage pour les férus de la saga. Et, puisqu’il se lit très facilement, ce livre peut être conseillé à pléthores de lecteurs, de tous âges et tous horizons.

Au final, on peut dire que Générations Pokémon, Plus de 20 ans d’évolutions est un excellent ouvrage, complet et rempli d’informations intéressantes. Plutôt conséquent, ce dernier se lit malgré tout assez facilement, notamment grâce à la plume des auteurs. Et, puisqu’il est accessible à tous, sans différenciation au niveau de la connaissance de base de la série, c’est un plus indéniable. En bref, un must-have dans la série des livres dédiés à Pokémon !