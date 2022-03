LEGO Star Wars : La Saga Skywalker nous détaille ses DLC en commençant par le Mandalorian et Grogu

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker nous donne plus de détails sur son Season Pass avec des persopnnages jouables disponibles en DLC, et bien entendu, on profite du gros succès de The Mandalorian pour mettre en avant le duo iconique qui ouvrira sans doute aisément quelques portefeuilles.

Mando et Grogu ouvre évidemment le bal des DLC dans LEGO Star Wars

Warner Bros. Games, TT Games, THE LEGRO Group et Lucasfilm Games viennent de révéler les détails des contenus téléchargeables qui seront disponibles dans le season pass du jeu LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Au total, 7 packs seront proposés, chacun contenant des personnages jouables de l’univers Star Wars.

Histoire de bien enclencher la machine, nous en aurons deux au lancement, soit le 5 avril prochain :

The Mandalorian Saison 1 : le pack proposera le Mandalorian et Grogu en vedette bien que ce dernier ne soit pas jouable. Mais aussi Greef Karga, Cara Dune, IG-11 et Kuiil.

: le pack proposera le Mandalorian et Grogu en vedette bien que ce dernier ne soit pas jouable. Mais aussi Greef Karga, Cara Dune, IG-11 et Kuiil. Solo : A Star Wars Story : le pack embarquera Han Solo, Chewbacca, Lando Cadrician (tous les trois dans leurs versions jeunes), Qi’ra, Tobias Beckett et Enfys Nest.

Le 19 avril prochain, trois nouveaux packs feront leur apparition avec :

Le pack personnages classiques : un ensemble qui comprendra Luke Skywalker, Princess Leia, Dark Vador, Han Solo et Lando Cadrissian.

: un ensemble qui comprendra Luke Skywalker, Princess Leia, Dark Vador, Han Solo et Lando Cadrissian. Le pack Trooper : il contiendra le Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper et Mimban Stormtrooper.

: il contiendra le Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper et Mimban Stormtrooper. Rogue One : A Star Wars Story : on y retrouvera les personnages de Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbus et Director Krennic.

Le 4 mai, lors du Star Wars Day (« May the Fourth »), nouvelle razzia de DLC avec :

The Mandalorian Saison 2 : il comprendra Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon.

: il comprendra Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon. The Bad Batch : on y retrouvera Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo.

A noter qu’il seront disponibles directement si vous possédez le Season Pass, toutefois vous pourrez aussi les acheter séparément. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sortira le 5 avril prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.