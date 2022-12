Accueil » Actualités » Xbox Game Pass : LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, High on Life, Hello Neighbor 2 et d’autres arrivent

Pas besoin de se ruiner pour avoir plein de jeux à découvrir pour les fêtes de fin d’année. Après avoir découvert les jeux du PlayStation Plus de décembre hier, on peut aujourd’hui voir ce qui nous attend du côté du Xbox Game Pass. Et le programme est chargé, avec plus d’une dizaine de titres qui arriveront dans les prochains jours sur le service

Les jeux de décembre du Xbox Game Pass

Si vous prévoyiez d’acheter LEGO Star Wars: La Saga Skywalker pour les fêtes de fin d’année, voilà une nouvelle qui devrait vous permettre de vous raviser. Le titre sorti plus tôt cette année arrivera le 6 décembre dans l’abonnement de Microsoft, ce qui devrait réjouir pas mal de monde (sauf les malchanceux qui ont profité du Black Friday pour l’obtenir).

Voici la liste complète des nouveaux arrivants pour le Xbox Game Pass :

Eastward (Cloud, Console & PC) – Disponible

The Walking Dead: L’Ultime Saison (Cloud, Console & PC) – Disponible

Totally Reliable Delivery Service (PC) – Disponible

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (Cloud, Console & PC) – 6 décembre

Hello Neighbor 2 (Cloud, Console & PC) – 6 décembre

Chained Echoes (Cloud, Console & PC) – 8 décembre

Metal: Hellsinger (Xbox One) – 8 décembre

High On Life (Cloud, Console & PC) – 13 décembre

Potion Craft (Console et PC) – 13 décembre

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console & PC) – 15 décembre

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console & PC) – 15 décembre

Comme toujours, des titres quittent aussi le catalogue. Voici la liste des jeux qui disparaitront du Xbox Game Pass dès le 15 décembre :