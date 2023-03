TT Games aurait annulé plusieurs jeux LEGO, dont des LEGO Disney

Le succès de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker laisse entendre que tout se passe au mieux dans les locaux de TT Games, mais des rumeurs en provenance de Nintendo Life nous indiquent le contraire. Si l’on prendra les déclarations du site avec beaucoup de prudence, ce dernier affirme que plusieurs jeux LEGO auraient été annulés au sein du studio ces dernières années, avec notamment des jeux LEGO Disney et d’autres basés sur des licences de Warner Bros.

Tout jeter pour se concentrer sur Harry Potter ?

Selon Nintendo Life, TT Games aurait été contraint de jeter à la poubelle plusieurs de ses projets en interne, à commencer par un jeu LEGO centré sur les Gardiens de la Galaxie. Celui-ci, nommé « Project Cosmic » aurait mis en avant nos losers de l’espace préférés en plus de Nova et d’Adam Warlock. Son développement aurait été avancé de 18 mois avant que le studio arrête les frais, pour des raisons que l’on ignore.

Pour rester chez Disney, un « Project Marley » aurait lui aussi été en développement avec plusieurs mondes Disney, comme la Reine des Neiges, Toy Story ou le Livre de la Jungle. Le jeu aurait présenté des donjons comparés à ceux de Diablo (dans le level-design et pas dans le style visuel, évidemment). Le site indique que l’idée de voyager à travers plusieurs mondes étant déjà explorée avec Disney Dreamlight Valley, TT Games aurait été contraint de revoir ses plans, même si le studio luttait déjà en interne pour faire avancer le projet. Une justification somme toute étrange, puisque après tout, cette idée est aussi mise en avant dans Kingdom Hearts et ne pose aucun problème de doublon.

Enfin, un DLC lié à The Mandalorian pour LEGO Star Wars : La Saga Skywalker serait aussi dans les plans, mais il n’est pas certain de voir le jour. On parle ici d’un DLC massif avec une nouvelle histoire, à ne pas confondre avec le DLC qui ajoute juste certains personnages de la série, qui est quant à lui déjà disponible.

Un « Project Rainbow Road » aurait été lui aussi stoppé dans son élan et devait présenter des licences en provenance de tout Warner Bros, de Rick & Morty aux Looney Tunes. Cependant, ici, ce n’était pas un jeu LEGO, mais un jeu Funko, avant que la licence ne soit récupérée par 10:10 Games. Un jeu LEGO Batman aurait lui été aussi mis de côté ou serait en danger à cause de la volonté du studio d’appliquer le traitement LEGO Star Wars : La Saga Skywalker à la licence Harry Potter.

On prendra ces informations avec des pincettes en attendant plus de détails.