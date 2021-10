Légendes Pokémon Arceus dévoile les Zorua et Zoroark d’Hisui

C’est déjà la fin du suspense pour Légendes Pokémon Arceus qui donne déjà la solution de son teaser. Comme on s’en doutait, il s’agissait bien d’annoncer une forme d’Hisui d’un Pokémon déjà connu et c’est en l’occurrence celle de Zorua mais aussi celle de Zoroark.

Légendes Pokémon Arceus annonce des spectres pour préparer Halloween

On retrouve la même vidéo que l’autre jour mais cette fois-ci, il n’y a plus de parasites au niveau du son ou de l’image. On peut donc parfaitement apercevoir les Zorua et Zoroark d’Hisui, les versions que l’on connait étant originaires d’Unys, la région de Pokémon Noir/Blanc.

Le site officiel japonais confirme qu’ils seront tous les deux de type Normal/Spectre, une combinaison inédite jusqu’à présent. On suppose que le Zoroark d’Hisui sera l’un des boss du jeu, tout comme Hachécateur, l’évolution d’Insécateur qui fera ses débuts dans cet épisode.

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.