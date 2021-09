Légendes Pokémon Arceus dévoile son boss Hachécateur

Légendes Pokémon Arceus n’était pas présent lors du dernier Nintendo Direct, ce qui est logique puisque Pokémon Company continue de faire bande à part. Mais pour ne pas se faire oublier, autant profiter des 15 ans de Diamant et Perle pour dévoiler de nouvelles bande-annonces des deux prochains jeux qui se déroulent à Sinnoh.

Légendes Pokémon Arceus en dit beaucoup en peu de temps

Ce trailer revient plus en profondeur sur des informations connues depuis le Pokémon Presents précédent. On peut ainsi voir du gameplay en monture que l’on appelle d’ailleurs grâce à la Flûte Céleste, qui fait forcément penser à la mystérieuse Flûte Azure jamais officiellement apparue dans les jeux.

Comme on s’en doutait dans notre AG Summer consacré au jeu, on aura bien à notre disposition une sorte de smartphone, appelé ici le Smarceus qui servira par exemple à consulter la carte.

Et puisque l’on est dans les détails qui changent sur la technologie, on nous présente aussi ce qui remplace les Boîtes dans ces temps anciens où les Pokéball sont encore faîtes en bois. Il s’agit tout simplement de l’Aire de Pâturage, un endroit où vos Pokémon vous attendent tranquillement.

On suppose qu’il ne s’agit pas exactement d’une pension mais elle évolue peut-être en cours de jeu pour gagner des fonctions.

La bande-annonce insiste beaucoup plus sur l’aspect personnalisation de Légendes Pokémon Arceus qui semble beaucoup plus poussé qu’avant.

Qui garde les gardiens ?

Le site officiel évoque les combats contre d’autres dresseurs. Ils seront toujours présents mais on nous prévient qu’ils seront extrêmement rares et principalement contre les gardiens. Ces gardiens ou ces gardiennes veillent sur des Pokémon spéciaux.

On a donc Ryza qui s’occupe de Cerbyllin et qui a pour descendante Viviane. On suppose que Graham, le gardien de Paragruel a un lien de parenté avec Aloé vu la petite ressemblance physique et la faiblesse face aux fantômes.

Le lien entre Marcia et Mars est donc nettement plus évident même si on ne nous dit pas de quel Pokémon elle est la gardienne en nous précisant tout de même qu’il s’agira d’une femelle. On imagine qu’il s’agira d’une Chaffreux vu qu’il s’agit d’une espèce principalement féminine et qu’il s’agit du Pokémon principal de Mars.

On termine avec Elian, l’ancêtre de Bardane et gardien d’Hachécateur, un Pokémon inédit de type Insecte / Roche qui est bien, selon le site officiel, une évolution d’Insécateur spécifique à la région d’Hisui.

C’est d’ailleurs à travers lui que la bande-annonce introduit le concept de Pokémon Monarques.

La Darksoulisation de Pokémon (désolé)

Les Pokémon spéciaux ont sur eux une mystérieuse bénédiction, certains d’entre eux (les montures) seront très amicaux, tandis que d’autres appelés Monarques seront nettement moins simple à apprivoiser, surtout en forme Enragée. Calmer un Monarque enragé est l’équivalent d’un combat de boss mais avec un fonctionnement assez particulier pour la série.

En effet, cela ressemble plus à un affrontement classique de boss. Il y a ainsi plusieurs phases différentes. Si l’on a bien des moments où l’on envoie ses Pokémon pour l’affronter, il y a aussi des moments de 1 contre 1 physique entre votre avatar et le Pokémon Monarque où il faut faire des roulades pour esquiver ses attaques et contre-attaquer avec des projectiles.

Notons que d’après une capture d’écran du site officiel, on affronte un Monarque dans un lieu qui s’appelle une « Arène », un choix de nom qui n’est forcément pas anodin pour la franchise…

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.