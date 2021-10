Légendes Pokémon Arceus se la joue film d’horreur

Légendes Pokémon Arceus a décidé de teaser une nouvelle créature mais à la façon d’un film d’horreur en mode found footage. Une manière comme une autre pour The Pokémon Company de continuer de communiquer sans montrer son jeu.

Ok Légendes Pokémon Arceus, c’est bientôt Halloween mais quand même…

On ne reviendra pas sur l’étrangeté de trouver une bande vidéo qui date du moyen-âge dans l’univers de Pokémon pour se concentrer sur les quelques indices. Le premier concerne la forme et la taille approximatives de la créature. La personne la pense en effet qu’il peut s’agir d’un Caninos ou d’un Goupix, deux quadrupèdes qui font respectivement 0,7 et 0,8m.

De manière plus précise, on entend qu’il a une queue dont le bout est rouge, de la fourrure blanche autour de sa tête et de son cou, des yeux ronds et jaunes. Le Pokémon semble mignon mais cela n’empêche pas la personne de lâcher la caméra en poussant des cris avant de ne plus faire de bruits. La description Youtube nous invite à deviner l’identité de ce qui sera probablement une nouvelle forme d’Hisui, pourquoi pas un futur boss ?

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.