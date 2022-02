Légendes pokémon arceus réveille hisui via une mise à jour

Légendes Pokémon Arceus a bien fait une apparition lors du Pokémon Presents et ce n’était pas pour l’annonce de DLC puisqu’il fallait bien laisser toute la lumière à la neuvième génération lancée avec les versions Écarlate et Violet.

Légendes Pokémon Arceus passe en version 1.1.0

Pas nouvelle zone, de nouveaux Pokémon, ni même de retours (RIP Carapuce) puisque l’on n’est pas sur un DLC ou un début de pass d’extension mais bien sur une mise à jour gratuite qui sortira aujourd’hui. Cela ajoutera une nouvelle intrigue, après la fin de la campagne, qui vous fera enquêter sur d’étranges phénomènes en compagnie de Ryza.

En effet, en plus des habituelles apparitions massives, il y aura des hordes de Pokémon qui ne sont normalement pas concernés et même des hordes de Barons. Et ce n’est pas tout puisqu’il y a aussi un mode Défi Onirique accessible depuis votre lit, là aussi en post-game. Il s’agit d’une sorte de boss rush qui pourra même vous faire affronter plusieurs Pokémon légendaires en même temps.

Le Dojo aussi voit du changement puisque d’autres combats viennent s’ajouter à ceux déjà disponibles dont certains avec des conditions particulières. Et différents PNJ du jeu viendront prendre la pose avec vous chez le Photographe. Notez que pour marquer le Pokémon Day, vous avez jusqu’au 31 mars pour entrer le code ARCEUSADVENTURE dans le menu Cadeau Mystère pour recevoir 30 Hyper Balls, 30 Gigamasse Balls et 30 Propulse Balls.

Légendes Pokémon Arceus est disponible sur Nintendo Switch, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié au jeu.