Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : La nouvelle génération de Pokémon annoncée

Le Pokémon Day s’est terminé avec une jolie surprise puisque Game Freak nous annonce déjà la 9eme génération de Pokémon avec deux nouvelles versions annoncées : Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Et tout ça va arriver plus vite qu’on ne le pense.

Mise à jour : les 3 nouveaux Pokémon se nomment Poussacha (Plante), Chochodile (feu) et Coiffeton (eau).

Retour au monde moderne

On ne s’y attendait pas trop étant donné que nous avons eu deux titres Pokémon assez récents et en très peu de temps dont un assez costaud avec Légendes Pokémon Arceus, mais Game Freak semble productif en annonçant la nouvelle génération de Pokémon avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Les première images semblent dépeindre une ville portuaire assez dense, on y aperçoit même ce qui semble être la maison de notre avatar. En revanche, aucun nouveau Pokémon n’a été dévoilé à l’exception du nouveau starter avec un Pokémon plante ressemblant à un chat, un Pokémon feu prenant la forme d’un petit dinosaure et un Pokémon eau ressemblant à un canard sortant de chez le coiffeur.

Sans surprise, on retrouve le moteur du jeu de Légendes Pokémon Arceus ainsi que les modèles des Pokémon même si les environnements semblent un poil plus détaillés. A voir si le studio aura eu le temps d’améliorer le rendu graphique qui reste le gros point noir de la franchise malgré un sursaut en matière de qualité avec le dernier titre.

Notons également que la tenue du protagoniste masculin et féminin aura une légère différence de couleurs selon les versions (voir images ci-dessous). D’après la description donnée par la chaîne officielle Pokémon, il s’agira cette fois-ci d’un véritable monde ouvert. De plus, le morceau de carte que l’on peut brièvement apercevoir dans la chambre du protagoniste semble indiquer une nouvelle région inspirée de l’Espagne (cela reste à confirmer).

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est prévu pour fin 2022 exclusivement sur Nintendo Switch.