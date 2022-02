Un nouveau pokémon presents aura lieu le 27 février

Un nouveau Pokémon Presents se chargera de clore le Pokémon Day dimanche après-midi comme vient de l’annoncer une certaine Company que l’on ne nomme pas pour éviter de mettre trois fois le même mot dans cette phrase.

Pokémon Presents des dlc ?

Rendez-vous ce dimanche 27 février à 15h, heure française, pour une émission de 14 minutes. Une durée qui peut sembler un peu longue vu que la plupart des jeux liés à la série auront déjà eu droit à des annonces d’ici-là. Le pari le moins risqué est forcément des nouvelles autour de Légendes Pokémon Arceus, ce qui peut aller d’une simple compatibilité avec Pokémon Home jusqu’à des DLC.

Absolument rien n’est teasé dans le communiqué de presse. Sans vraiment s’attendre l’annonce de la Gen 9, on peut espérer l’annonce de jeux plus ou moins ambitieux puisqu’on ne va pas nous laisser sans rien à l’horizon après pas moins de quatre titres Pokémon sortis ces derniers mois. Oui oui, quatre puisqu’on a eu New Pokémon Snap, Pokémon Unite, les remakes de Diamant et Perle puis Arceus.

Bref, plus que trois jours avant de tout savoir et de voir si la Pokémon Company parviendra à ne pas faire pâle figure à côté du dernier Nintendo Direct. Certains membres de l’équipe demandent juste l’arrivée de Carapuce à Hisui…