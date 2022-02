Légendes Pokémon Arceus : Une chambre secrète a été découverte

Légendes Pokémon Arceus est sans nul doute le carton de ce début d’année pour Nintendo, avec plus de 6,5 millions d’unités vendues à travers le monde en seulement quelques jours de commercialisation. Tandis que l’on arpente le monde d’Hisui à la recherche de tous ses secrets, certains malins ont déjà réussi à trouver une pièce unique, accessible via un logiciel sur PC, qui dévoile un lieu qui n’est pas visible dans le jeu. Attention, la suite de cet article spoile de début du jeu.

Futur DLC ou contenu coupé de la version finale ?

Dans cette vidéo réalisée par le YouTubeur Blaines, on y voit donc une chambre moderne découverte par DeepGameResearch, bien plus contemporaine que ne l’est la région d’Hisui, avec même une Switch aux couleurs de Pokémon Let’s Go. Autrement dit, il s’agit certainement de la chambre du protagoniste, qui vient bien de notre époque et qui a été envoyé dans le passé. Cette pièce n’a évidemment pas droit à toutes les finitions, puisqu’elle n’est pas dans le jeu final, mais il est possible d’en voir de nombreux détails.

Les fans se sont alors demandés s’il ne s’agissait pas là d’un potentiel contenu pour un prochain DLC. D’autres avancent que ce n’est qu’un décor prévu initialement dans le jeu, qui a été coupé par la suite. On aura certainement pas de réponses avant un moment, mais il est toujours intriguant de voir de tels secrets apparaitre.

Vous pouvez retrouver nos nombreuses astuces sur le jeu dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des missions secondaires.