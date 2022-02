Légendes Pokémon Arceus s’est déjà vendu à 6,5 millions d’exemplaires

Avec les premiers échos en provenance des charts de Grande-Bretagne, on savait déjà que Légendes Pokémon Arceus allait cartonner partout dans le monde, mais cela a été plus ou moins confirmé par les premiers chiffres au Japon, avec 1,43 millions de copies écoulées en trois jours sur le territoire. Une semaine après la sortie, Nintendo communique enfin sur des chiffres plus globaux, et nous montre une fois de plus tout l’engouement qui règne autour de cet épisode.

Les fans sont au rendez-vous

Merci aux plus de 6,5 millions d'explorateurs et exploratrices du monde entier qui ont démarré l'aventure #LegendesPokemonArceus ! pic.twitter.com/C4HU7oUhKn — Nintendo France (@NintendoFrance) February 4, 2022

En seulement sept petits jours, ce sont donc plus de 6,5 millions de copies de Légendes Pokémon Arceus qui ont été vendues à travers le monde, comme on le découvre sur Twitter ce matin via les comptes de Nintendo.

Le titre a encore du chemin avant d’intégrer le top 10 des ventes de la Switch, mais avec un départ aussi canon, on imagine que le titre rattrapera facilement les derniers remakes sortis, qui culminent à 13,9 millions d’exemplaires vendus en quelques semaines de commercialisation.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu ou si vous cherchez des astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des missions secondaires du jeu.