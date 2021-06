Le remaster de Legend of Mana nous dévoile sa cinématique d’ouverture

Le remaster de Legend of Mana aura droit à une cinématique d’introduction inédite pour l’occasion avec une animation japonaise de qualité.

Des images pleines de féérie

Square Enix continue dans la remise au goût du jour de sa franchise culte Mana avec le quatrième opus, The Legend of Mana. Comme vous pouvez le voir, la cinématique d’ouverture a également été remasterisée pour l’occasion. Ce n’est que du plaisir pour les yeux.

Legend of Mana sortira sur Switch, PS4, et PC via Steam le 24 juin prochain pour un prix de 29.99€. Si vous achetez le jeu avant le 23 juillet prochain vous pourrez obtenir un set de 10 avatars sur PS4 et un fond d’écran sur PC.