Une mise à jour pour expérimenter les anciennes versions de Dead Cells

Un petit cadeau pour les fans des anciennes versions de Dead Cells, ou des supporters de la première heure, une mise à jour nommée « The Legacy Update » vient d’être déployée afin de rejouer aux anciennes versions majeures du jeu.

Possibilité seulement offerte sur Steam, les développeurs ont cependant expliqué sur leur compte Twitter que cet ajout devrait être mis en place sur les autres plateformes rapidement. On devrait donc voir débarquer cette option sur GOG ou sur les autres distributeurs du jeu dans peu de temps.

The Legacy Update is available on Steam right now. It allows you to play all of the major iterations of Dead Cells since Early Access. Oh and we fixed the dreaded Steam Cloud save deletion hellfest. Happy holidays everyone! https://t.co/gvB2kfHUCv #gamedev #indiegames #Steam pic.twitter.com/rHSAenj1kN

— Motion Twin (@motiontwin) December 23, 2019