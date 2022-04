League of Legends : Greg Street sème la confusion autour de la conception du MMO

Ce n’est un secret pour personne, depuis un petit moment maintenant, Riot Games cherche à étendre et exploiter davantage le lore de sa licence phare League of Legends. Série animée Arcane, portage mobile Wild Rift, jeu de cartes Legends of Runeterra, RPG Ruined King : A League of Legends Story… plusieurs projets ont déjà vu le jour ou sont encore en développement comme le jeu de combat Project L mais aussi un MMO.

Officialisé par Greg Street (ex-Ensemble Studios et Blizzard Entertainment) fin 2020, cette production n’en était encore qu’à ses débuts. Et aujourd’hui ? Difficile à dire car, malgré l’optimisme des équipes de l’entreprise américaine, son vice-président a indiqué sur Twitter il y a quelques jours qu’il n’y avait « aucune garantie pour que le jeu sorte. »

There is no guarantee this game will ship. We are optimistic, but you just never know until it does. However assuming it does, this will be the fourth major franchise I have worked on (AoE, WoW, LoL), and likely the last. And I am very okay with that. It will be a good final act.

— Greg Street (@Ghostcrawler) April 8, 2022