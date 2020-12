League of Legends : un MMO en préparation

Riot Games continue sa grande offensive pour décliner son League of Legends au maximum. Après Ruined King : A League of Legends Story, le RPG qui a montré du gameplay lors de Game Awards, et avant le jeu de combat Project L, Runeterra va s’adapter à un autre genre de jeu.

League of Legends of Tomorrow

Greg Street, vice-président de Riot Games a annoncé sur Twitter que le studio travaillait actuellement sur un nouveau jeu dans l’univers de LoL, un jeu massif et très souvent réclamé par les fans et même les employés de Riot. Forcément, vu la présence du mot massif, les gens ont immédiatement supposé qu’il s’agissait d’un MMO, ce que Street a très rapidement confirmé.

Il faut savoir qu’avant de rejoindre Riot en 2014 pour travailler sur LoL, Greg Street était game designer chez Blizzard de 2008 à 2013, s’occupant d’un certain World of Warcraft. Donc il connait un peu le genre même si le MMO n’est pas confirmé comme un RPG pour l’instant.

Mais attention, le projet n’en est qu’à ses débuts, et cette annonce sans la moindre image sert surtout à lancer des recrutements pour composer l’équipe du jeu. On se donne rendez-vous dans quelques années pour les premières images et probablement encore plus pour la sortie de ce MMO League of Legends.