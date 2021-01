League of Legends : Wild Rift

League of Legends : Wild Rift est un MOBA développé et édité par Riot Games. Il s'agit de la version mobile du célèbre MOBA sur PC : League of Legends. Toujours dans un modèle économique en free to play, on remplace ici le clavier et la souris par des contrôles sur l'écran tactile avec une carte plus allégée pour des parties plus courtes. Deux équipes de 5 joueurs en ligne, dans des matchs normaux ou classés, doivent s'affronter dans le but de détruire le nexus adverse grâce à de nombreux champions aux styles différents.