Le studio derrière le jeu multijoueur d’espionnage Deceive Inc, Sweet Bandits, doit fermer ses portes

L’industrie se montre toujours plus cruelle chaque jour qui passe. Plus une semaine ne passe sans que des nouvelles d’un licenciement de masse n’arrivent à nos oreilles, et cela ne touche pas que dans grandes boîtes. Les studios de plus petite échelle sont également touchés de plein fouet, surtout lorsqu’ils œuvrent sur des projets multijoueur qui ne parviennent pas à créer une communauté solide à travers le temps. C’est le cas de Sweet Bandits Studios, qui doit déjà annoncer sa fermeture quelques mois seulement après le lancement de son jeu Deceive Inc.