Accueil » Actualités » Deceive Inc. : Le jeu d’action et d’espionnage multijoueur sortira le 21 mars sur PC, PS5 et Xbox Series X|S

Dévoilé lors du PC Gaming Show en juin 2022, Deceive Inc. est un titre qui s’est fait très discret au cours des derniers mois alors qu’il est censé sortir cette année. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui l’attendent impatiemment, le jeu d’action et d’espionnage multijoueur de Sweet Bandits Studios et Tripwire Interactive a refait surface hier afin d’annoncer qu’il arrivera le 21 mars prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Une bêta ouverte et cross-play le 10 mars

En plus de partager cette information, les développeurs ont profité d’un article sur le PlayStation Blog pour présenter de manière un peu plus détaillée leur production. D’après eux, celle-ci propose une expérience solo ou par équipes de trois axée sur « l’infiltration et la tromperie sociale ». Pouvant réunir jusqu’à douze joueurs/joueuses sur une même carte, chaque participant(e) incarne un(e) espion(ne) chargé(e) d’accomplir une mission précise tout en réussissant à en sortir vivant(e).

Concrètement, « chaque agent apparaît sous couverture en se faisant passer pour l’un des nombreux PNJ qui peuplent la carte. À l’aide de leurs armes et capacités uniques, ainsi que de quelques gadgets high-tech pour faire bonne mesure, les agents doivent utiliser leurs connaissances en matière d’espionnage pour identifier les autres joueurs, éviter d’être repérés, recueillir des informations, acheter des améliorations, et finalement localiser et extraire la précieuse cible/cargaison. »

Au lancement, huit agents seront disponibles (Squire, Ace, Chavez, Madame Xiu, Hans, Cavalière, Larcin et YU-MI) et réparties en quatre classes différentes (Champion, Traqueur, Scélérat et Fauteur de troubles). Par exemple, le Champion est défini comme un « combattant équilibré et autonome qui peut passer à travers vents et marées » tandis que le Scélérat est un « personnage sournois et rusé qui utilise de mauvais tours pour devancer la concurrence ».

En attendant sa sortie le 21 mars, notez que Deceive Inc. s’offrira une bêta ouverte et cross-play sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le week-end du 10 mars.