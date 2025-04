Le Souls-like Wuchang: Fallen Feathers annonce sa date de sortie en juillet, des versions physiques confirmées et en précommande

Le Souls-like de l’été ?

Étant donné qu’il avait fait des apparitions dans deux émissions Xbox l’année passée, on aurait pu imaginer que le titre allait attendre la période des conférences de juin pour confirmer sa date. Le Souls-like préfère néanmoins dégainer tout de suite et vient de nous donner rendez-vous pour le 24 juillet 2025, date à laquelle Wuchang: Fallen Feathers sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Game Pass.

En plus de nous dévoiler cette date de sortie, le studio Leenzee Games et son éditeur 505 Games ont lâché deux nouvelles vidéos. La première nous montre un nouveau combat de boss contre l’impressionnante Fang Ling, la « mariée parfaite », qui se bat avec une longue épée et qui possède une deuxième phase sous sa forme de chimère. L’occasion de revoir le gameplay dynamique du titre, très porté par l’action.

La seconde bande-annonce est quant à elle destinée à promouvoir l’édition deluxe du jeu, qui sera disponible à 59.99€. Celle-ci comprendra le jeu de base, quatre costumes, quatre armes et un objet d’amélioration. Quant au bonus de précommande, il s’agit d’un pack « Night & White » avec différents cosmétiques. Notez que le jeu de base sera vendu au prix de 49.99€ et qu’une édition physique est bien confirmée dans nos contrées européennes, distribuée par 505 Games. Les précommandes viennent d’ouvrir sur Amazon.

Pour rappel, Wuchang: Fallen Feathers est un action RPG de type Souls-like qui se déroule dans le pays de Shu pendant la chute de la dynastie Ming. On incarnera une guerrière pirate qui ne se souvient pas de son passé (original) et qui va devoir lever le voile sur son passé. La sortie est donc prévue pour le 24 juillet 2025 sur PC via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et Game Pass.