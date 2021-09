Wuchang: Fallen Feathers, un Souls-like venu de Chine, est annoncé avec du gameplay

Les studios venus de Chine se font de plus en plus connaître à l’international, grâce à certains projets qui font beaucoup de bruit, notamment en provenance du China Hero Project ou d’autres titres plus indépendants. Si Black Myth Wukong nous avait déjà offert une pointe de la vision chinoise sur le genre du Souls-like avec sa dernière vidéo, c’est désormais au tour de Wuchang: Fallen Feathers de s’y engouffrer pleinement.

L’influence est plus que visible

Avec la première vidéo de gameplay du jeu, pas de doute, l’influence des jeux de From Software est bien là. Et si on a désormais l’habitude d’employer l’expression Souls-like à tort et à travers, là il n’y a pas de doute. Entre l’interface, le rythme, le gameplay, la physique des personnages, les angles de caméras, impossible de se tromper sur l’inspiration.

Wuchang: Fallen Feathers est développé par Leenzee Games, un studio chinois qui a été établi en 2016. Le titre nous entrainera dans les dernière années de la dynastie Ming, dans des paysages de la Chine impériale qui seront mélangés à des éléments plus surnaturels, comme on peut le voir avec le boss de la fin de la vidéo.

On peut voir que cette vidéo de gameplay n’est pas encore tout à fait propre, avec quelques bugs visibles, mais c’est bien normal puisque le jeu ne sortira pas avant 2024, au plus tôt, et aucune plateforme n’a été annoncée.