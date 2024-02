Un monde inconnu sur Switch

Sorti début 2019 et chapeauté par le studio canadien Nine Dots Studio, Outward est un RPG en monde ouvert qui nous avait pas mal séduit. Avec son monde riche et son approche réaliste, le titre était également plutôt exigeant et n’était pas à mettre entre toutes les mains. Trois ans plus tard, le soft était revenu avec une Definitive Edition, regroupant l’aventure de base, ses DLC et quelques améliorations suite aux retours de la communauté.

Après avoir fait le tour de la majorité des plateformes actuelles, le studio confirme une date de sortie pour le portage à destination de la machine de Nintendo. Outward: Definitive Edition sera disponible le 28 mars sur Switch. Il sera vendu au prix de 39.99€ et bonne nouvelle, une version physique est bien prévue. Elle est d’ailleurs déjà disponible en précommande sur Amazon et la Fnac.

Les premières images ont également été dévoilées, visualisables sur cet article. Et comme vous pouvez le voir, cela s’accompagne d’une certaine concession visuelle. Les développeurs expliquent avoir mis de longs mois de développement pour peaufiner ce portage pour qu’il tourne correctement. On espère maintenant que ce compromis visuel permettra bien de garder la fluidité que l’on espère avoir en main.