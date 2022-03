Outward : Definitive Edition s’annonce avec un tas de contenus

Depuis sa sortie en 2019, le RPG Outward s’est alimenté en contenu grâce à des mises à jour et DLC récurrents. Cette année, Nine Dots Studio met un point final à l’aventure en annonçant Outward : Definitive Edition. Une bonne opportunité pour se lancer en profitant de cette synthèse.

Into the Wild

En plus de porter le jeu sur PS5 et Xbox Series X, Outward : Definitive Edition profitera d’un tas d’améliorations grâce aux nombreux retours des joueurs depuis sa sortie initiale. Voici quelques unes évoquées par les développeurs (liste non exhaustive) :

Un système d’enchantement plus simple

Un meilleur menu pour le craft

L’accès de votre stock en coopération

Une meilleure distribution des matériaux pour Nouveau Sirocco

Il embarquera également les deux gros DLC sortis jusqu’à présent : Les frères de feu & Les Soroboréens. Afin de rendre l’univers plus cohérent, le studio a dispersé les caractéristiques (autrefois concentrées dans les nouvelles zones) de ses DLC, comme la corruption ou les gantelets, dans tous les environnements. De plus, certaines régions, comme la Forteresse de Vendavel et les donjons interconnectés sous le Plateau Antique, ont été retravaillées pour les rendre plus attractifs.

Les joueurs de longue date pourront aussi profiter de nouveaux contenus avec l’ajout des rencontres uniques dans la plupart des donjons, et de nouveaux scénarios se déclenchant en cas de défaite. Précisons d’ailleurs que

Ce point final est aussi une occasion de remercier la communauté tout en disant aurevoir à ce titre qui a tout de même profité d’un bon suivi. Nine Dots en profite tout de même pour nous teaser leur prochain jeu qui devrait être aussi audacieux qu’Outward.

Outward : Definitive Edition est attendu pour ce mois de mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X.