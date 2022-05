Outward Definitive Edition dévoile sa date de sortie sur PC et consoles

Avec nous avons avoir annoncé Outward : Definitive Edition, Nine Dots Studio et Koch Media / Prime Matter nous dévoilent une date de sortie précise accompagnée d’un nouveau trailer à l’occasion de l’AG French Direct. Il sera bientôt temps de reprendre son sac pour partir à l’aventure.

Une aventure exigeante et originale

Outward est un RPG en monde ouvert sorti en 2019 qui revient aujourd’hui avec une Definitive Edition qui lui permet de débarquer sur les dernières consoles de salon mais aussi de proposer le jeu avec tous les DLC et de nouvelles améliorations. Nous avions sorti un test à l’époque, et bien qu’il soit un peu plus élaboré aujourd’hui grâce au suivi, il s’agit d’un titre qui nous avait étonné de par son originalité et son approche réaliste de l’aventure.

Pour vous donner un aperçu, ce nouveau trailer vous donne les bases du titre tout en faisant un peu de tourisme dans ce monde à la fois dangereux et intriguant. Pour ceux possédant déjà le jeu et son DLC « les frères de feu », Outward Definitive Edition sera disponible gratuitement.

Outward : Definitive Edition est attendu pour le 17 mai prochain sur PC (via Steam, GOG et Epic Games Store), PS5, Xbox Series X et Switch.