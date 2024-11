Le PSVR2 + Horizon Call of the Mountain à moins de 400€, la meilleure offre Black Friday pour le casque de PlayStation

Où trouver le pack PSVR2 avec Horizon Call of the Mountain à 399,99€ ?

Pour cette promotion, les revendeurs participants restent Carrefour et Micromania. Son-Video également même si le stock sera réapprovisionné sous quelques jours. Le PlayStation VR2 et Horizon Call of the Mountain, titre de lancement développé par Guerrilla Games et Firesprite Games, sont donc proposés à un prix bien plus intéressant. Tarifé en temps normal à 649,99€, le pack est actuellement disponible à 399,99€. Une économie de 250€ sur un très bon casque niveau rapport qualité/prix, tout en profitant d’une aventure nous plongeant directement dans le bel univers de Horizon, ça ne se refuse pas.

Pour rappel, le PlayStation VR2 est le dernier casque de réalité virtuelle de Sony, commercialisé le 22 février 2023. Equipé de deux lentilles OLED Fresnel de résolution 2000 x 2040 par œil, il permet de profiter de graphismes 4K HDR et d’une fréquence d’images par seconde maximale de 120 fps en jeu. Son champ de vision de 110 degrés offre également un confort non négligeable sur les courtes et longues sessions. Notons que, hormis ce pack avec Horizon, constituant la meilleure offre pour ce casque, nous avons tout de même le PSVR2 seul à 374,99€ chez Amazon. D’autres revendeurs le proposent aussi à 399,99€ :

Rappelons enfin que le casque supporte non seulement les jeux dédiés sur PS5, mais aussi un catalogue de titres PC depuis quelques mois. Il vous suffira avant toute chose de vous dégoter l’adaptateur spécifique vendu aux alentours de 60€. Ensuite, après une connexion à l’application SteamVR, et en veillant à ce que votre PC dispose de la bonne configuration afin de faire tourner correctement les jeux concernés, à vous la VR sur PC.