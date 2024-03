Le PDG d’Arrowhead (Helldivers 2) dément les rumeurs d’un rachat par Sony

Après tout, l’histoire peut être crédible. Lorsque Sony a constaté le potentiel de Housemarque avec Returnal, il s’est empressé de racheter le studio finlandais pour venir renforcer les rangs de ses PlayStation Studios. Voir Arrowhead sortir un Helldivers 2 bien plus populaire que prévu, qui devient l’une des exclusivités consoles fortes de Sony en ce début d’année, peut naturellement faire penser que le constructeur a le studio dans son viseur.

Mais au-delà de la théorie, il faut chercher la vérité, et elle n’est pas celle vantée par plusieurs internautes à la crédibilité douteuse, voire inexistante. Pour mettre directement fin à cette rumeur qui commençait à se propager, le PDG du studio a directement pris la parole sur X (Twitter) afin de démentir tout cela, indiquant qu’il n’avait jamais entendu parler d’une telle histoire.

This is fake… Unless I've missed something 🤔

Also, a really shitty old logo from 2008 or so when we just started the studio.

— Pilestedt (@Pilestedt) March 6, 2024