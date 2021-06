Le MMORPG Bless Unleashed arrivera sur Steam le 6 août

Déjà sorti sur Xbox One puis sur PlayStation 4 un peu plus tard, Bless Unleashed vient de confirmer sa venue sur Steam pour le 6 août. Neowiz et Round8 Studio annoncent que le MMORPG est enfin prêt à sortir sur la plateforme de Valve après plusieurs bêta et que tout semble fin prêt.

Une démo pour l’essayer maintenant

Depuis sa sortie initiale, le MMORPG s’est déjà bonifié. Cette mouture PC apporte ainsi toutes les commodités pour jouer comme il faut au combo clavier souris et l’on nous promet une version optimisée. Les préinscriptions permettront d’avoir quelques bonus, comme 7 jours d’abonnement premium et des objets ingame.

Pour tester tout ça, une démo vient d’être rendue disponible sur Steam. Comme de nombreux titres actuellement, Bless Unleashed profite du Steam Fest pour laisser les joueurs l’aborder. Celle-ci est jouable dès aujourd’hui et jusqu’au 22 et permet de tester une partie du contenu.