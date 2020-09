Le MMORPG Bless Unleashed sortira sur PS4 le 22 octobre

Sorti timidement sur Xbox One le 12 mars dernier, Bless Unleashed va faire son entrée sur PlayStation 4 et PC. S’il faudra attendre 2021 pour la mouture Steam, la version PS4 de son côté vient de trouver une date de sortie : prenez votre agenda, le MMORPG sortira sur la machine de Sony le 22 octobre.

Plusieurs packs disponibles

Très discret depuis sa sortie (et encore plus en Europe), Bless Unleashed est un MMORPG basé sur l’action, développé par Neowiz et publié par Bandai Namco. Celui-ci proposera plusieurs packs pour les joueurs à son lancement avec :

Le pack Fondateur Deluxe (19.99$)

Le Pack Fondateur Exalté (39.99$)

Le Pack Fondateur Ultimate (79.99$)

On attendra encore un peu les spécificités de la version européenne ainsi que le détail des prix et microtransactions dans nos contrées. Mais le rendez-vous est donné pour le mois prochain.