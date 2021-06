Steam Néo Fest : le festival de démos de Steam est désormais lancé

Comme l’année dernière, Steam lance un festival afin de mettre les développeurs en avant via tout un tas d’événements qui devraient ravir les joueurs et joueuses avides d’expériences nouvelles et, surtout, gratuites.

Nouveau nom même formule

Bien que le nom passe de Steam Game Festival à Steam Néo (ou next) Fest, le concept reste le même : proposer des démos gratuites et limitées dans le temps de titres à venir avec un focus particulier sur les productions indépendantes.

Même si l’on ne connaît pas encore la liste complète des jeux disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes, Steam nous a fourni un petit échantillon de ce à quoi on peut s’attendre. On trouvera ainsi des aperçus de softs tels que Grime, Fallen Aces, Protocorgi, Omno, Brok The Investigator, Sable, Cris Tales, IS IX : Monstum Nox ou encore Guinea Pig Parkour. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y en aura pour tous les goûts.

La centaine de démos prévue n’est pas la seule chose au programme puisqu’on pourra également trouver des diffusions en direct de certains de ces jeux en compagnies des développeurs sur fond de séances de questions/réponses. Le Steam Néo Fest est désormais lancé jusqu’au 22 juin tandis que l’heure de clôture est fixée à 19 heures.