Bless Unleashed : le MMORPG se lance sur Xbox One

Après une phase de bêta fermée depuis juillet dernier, Bless Unleashed débarque dès aujourd’hui sur Xbox One. Vous pouvez l’essayer dès maintenant, et gratuitement qui plus est ! En effet, ce MMORPG est proposé en free-to-play.

Chérie, ça va trancher

Accompagnée du traditionnel trailer de lancement, la sortie de Bless Unleashed vous permettra de vous plonger dans un monde ouvert qui recèle de tout ce qui fait le sel d’un bon MMORPG : PvP, PvE et de nombreux donjons !

Explorez Lumios à loisir, personnalisez votre personnage et participez avec la communauté à des événements uniques. En tout, ce sera pas moins de 13 zones qu’il faudra explorer et un total de 26 boss d’élites à vaincre ! Vous risquez de partir pour des dizaines d’heures de combat et de quêtes en tout genre. Et pour les plus téméraires d’entre vous, vous pourrez participer à 8 combats d’arènes et accéder à 8 repaires grouillant d’ennemis.

InJoon Hwang, directeur sénior de l’édition en ligne, s’est par ailleurs félicité de cette sortie :

Les équipes de Round 8 Studio et BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. ont œuvré d’arrache-pied pour donner vie à cet univers unique et attrayant, et elles n’ont pas manqué d’impliquer activement la communauté.

Bless Unleashed est disponible en téléchargement dès maintenant sur Xbox One.