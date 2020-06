Bless Unleashed sera disponible début 2021 sur PC

Lancé sur Xbox One le 12 mars dernier, Bless Unleashed sortira sur PC via Steam en début d’année prochaine.

Au revoir Bandai Namco

Développé par Round 8 Studio, la version PC du MMORPG free-to-play en monde ouvert ne sera pas publiée par Bandai Namco comme ce fut le cas sur la console de Microsoft mais par l’entreprise coréenne Neowiz. En plus de proposer du contenu PvP et PvE, le titre inclut cinq classes jouables : Berserker, Mage, Ranger, Prêtre et Croisé.