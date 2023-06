Le jeu mobile Harry Potter : La Magie Émerge sort aujourd’hui sur Android et iOS

C’est l’heure du duel à Poudlard

Harry Potter : La Magie Émerge est un jeu qui a connu un grand succès en Chine et qui nous arrive enfin en Occident. Il s’agit d’un RPG mélangé à un jeu de cartes à collectionner avec une dimension MMO, le tout dans l’univers du Wizarding World.

Les sorts à lancer apparaissent ici sous forme de cartes à jouer (on en compte près de 70 au lancement), et le but est d’utiliser les meilleurs combos pour gagner les duels. On peut naturellement créer son propre personnage pour arpenter Poudlard, en choisissant sa maison préférée. Le côté MMO vient de tout l’aspect social du jeu qui permet de rejoindre un club pour jouer à des mini-jeux, tout en affrontant d’autres joueurs et joueuses via du PvP en duel ou en équipes de 2.

Harry Potter : La Magie Émerge est donc disponible en free-to-play dès maintenant sur les plateformes Android et iOS.