Harry Potter: La Magie Émerge

Harry Potter: La Magie Émerge est un MMO associant jeu de rôle stratégique, cartes à collectionner et duels de sorcellerie co-développé et co-édité par Warner Bros Games et NetEase Games. Conçu pour les plateformes mobiles, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre le quotidien d'élèves de 1ère année entièrement personnalisables à l'école Poudlard. Au cours de l'aventure, vous aurez la possibilité de croiser certains personnages bien connus de la saga.