Harry Potter: La Magie Émerge, un jeu mobile mêlant MMO et jeu de cartes, arrive en Europe

Les fans du sorciers attendent impatiemment d’en savoir plus sur Hogwarts Legacy, le jeu très ambitieux de Warner Bros Games qui nous mettra d’un sorcier dans un Action-RPG, mais avant cela, l’éditeur s’est associé avec NetEase pour planifier le lancement mondial du jeu mobile Harry Potter: La Magie Émerge (Harry Potter: Magic Awakened). Disponible en Chine depuis quelques temps maintenant, le titre va enfin sortir chez nous et on a droit à un peu plus de détails.

La magie des cartes

Harry Potter: La Magie Émerge va donc débarquer en Europe dès cette année sur les mobiles iOS et Android, et nous fera découvrir son curieux mélange entre MMO et jeu de cartes.

Le titre nous demandera d’incarner un ou une élève de Poudlard, que l’on pourra personnaliser, et qui devra affronter d’autres élèves via des duels stratégiques, en plus de passant par toutes les étapes de la vie d’un adolescent dans cet établissement pas comme les autres. Le choix de la maison sera présent, tout comme le choix de la baguette, etc. On retrouvera également des visages bien connus de la licence.

Côté gameplay, il faudra apprendre des sorts qui peuvent être lancés sous la forme de cartes. On aura donc la possibilité de construire des decks, mais aussi de crafter des potions pour s’aider en combat.

Le titre est un vrai succès en Chine, et même si Harry Potter: Wizards Unite a récemment prouvé que même une licence aussi forte que Harry Potter pouvait voir l’une de ses adaptations disparaitre, on imagine que l’Occident sera très curieux de découvrir le jeu.

Il est désormais disponible de se préinscrire sur Google Play ou sur le site officiel du jeu afin de recevoir des récompenses lors de la sortie du jeu, plus tard cette année.