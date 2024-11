Le jeu de plateforme français Symphonia donnera le la dès le 5 décembre prochain

On l’avait quitté en tant qu’ambitieux projet étudiant, le revoici désormais en tant que jeu plus complet prêt à sortir sur toutes les plateformes. Lorsque l’on a découvert Symphonia il y a trois ans suite à l’obtention de son Pégase et son passage durant l’un de nos AG French Direct, le studio Sunny Peak venait tout juste d’être monté et avait l’intention de transformer son projet en un titre plus conséquent. Aujourd’hui, ce dernier est édité par l’éditeur Headup Games et se prépare pour être l’une des dernières sorties de cette année 2024.