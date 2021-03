Symphonia : L’équipe derrière le jeu étudiant annonce la création du studio Sunny Peak

Le projet étudiant Symphonia a marqué les esprits lors de cette dernière année, et a intrigué pas mal de monde, surtout après avoir été récompensé aux Pégases 2021 en tant que meilleur jeu vidéo étudiant. Les créateurs derrière le jeu reviennent sur le devant de la scène à l’occasion de l’AG French Direct afin de nous annoncer la naissance de Sunny Peak, leur nouveau studio.

Du projet étudiant à la fondation d’un studio

Anciennement connue sous le nom de Team SPEAR, l’équipe derrière le projet, qui a étudié à l’école ISART de Paris, va se lancer dans le grand bain avec la fondation de son studio, qui sera intitulé Sunny Peak. Simon Larguier, game designer, nous apprend tout cela dans une nouvelle vidéo diffusée lors du dernier AG French Direct.

Le studio va alors se concentrer sur le « vrai » Symphonia, qui promet d’être beaucoup plus riche que le jeu étudiant que vous pouvez retrouver gratuitement sur itch.io. On a donc hâte de découvrir ce que donnera le titre avec plus de moyens et d’ambitions, en espérant en apprendre plus dans les prochains mois.

Si vous souhaitez obtenir d’autres informations sur Symphonia, notez qu’une interview avec Simon Larguier sera bientôt disponible sur le site. En attendant, vous pouvez suivre l’équipe via leur Twitter ou le site officiel du jeu.